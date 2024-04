Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am 29.04.2024 kam es im Zeitraum von ca. 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht am Gymnasium Johanneum in 66424 Homburg. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Fahrzeug einen auf dem Parkplatz an der Bushaltestelle abgestellten grauen Audi A3 mit PS-Kreiskennzeichen. Der Unfallverursacher verließ in der Folge unerlaubt die Unfallört-lichkeit.

Die Polizei Homburg sucht nun Zeugen des Unfalles und bittet darum, dass sich Personen mit Hinweisen bei der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) melden.

