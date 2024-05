Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Reithalle

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Ein versuchter Einbruchsdiebstahl ereignet sich in der Reithalle in der Straße "Zum Hasensprung" in Bruchmühlbach-Miesau. Der/Die Täter hebelten dabei in der Nacht vom 24. Mai, 22 Uhr bis 25. Mai, 10 Uhr, mehrere Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Allerdings entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur!|pilan

Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl bitten daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Dienststelle ist unter der Nummer 06371 805-0 telefonisch erreichbar.

