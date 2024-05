Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall zwischen Sankt Alban und Gerbach zwei Personen leicht verletzt. Ein 68-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis missachtete beim Linksabbiegen von der L385 auf die L400 die Vorfahrt eines anderen Autofahrers, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Fahrer und die Beifahrerin des vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst samt Notarzt, die Feuerwehren von Gerbach und Sankt Alban sowie die Polizei beteiligt. |pirok

