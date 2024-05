Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hoher Sachschaden nach Brand

Brücken (ots)

Am Samstagnachmittag gerat in der Dellstraße ein Scheunenbereich, welcher zwischen zwei Wohnanwesen gebaut ist, in Vollbrand. Die Flammen beschädigten im Weiteren die Wohneinheiten auf beiden Seiten. Weiterhin brannten zwei PKWs sowie ein Motorrad aus. Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik nach Homburg gebracht. Die Anwesen sind derzeit nicht bewohnbar und der Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weiterhin waren mehrere Feuerwehren aus dem Raum Kusel/Oberes Glantal im Einsatz. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell