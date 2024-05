Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrer unter Drogeneinfluss

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmittag geriet ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw in Alsenz in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei Rockenhausen. Da er auffällige Reaktionen zeigte, die auf eine Rauschmittelbeeinflussung haben schließen lassen, wurden die Tests intensiviert. Ein Drogenvortest konnte nicht durchgeführt werden. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, müssen sie mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.

