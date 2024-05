POL-PDKL: Unfallverursacherin hat keinen Führerschein

Altenkirchen (ots) - Am späten Mittwochnachmittag bemerkte der Fahrer eines LKW in der Bergstraße auslaufenden Kraftstoff an seinem Fahrzeug. Während der Nachschau fing das Fahrzeug plötzlich an zu brennen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Der 26-jährige Fahrzeugführer versuchte anfangs den Brand noch selbst zu bekämpfen, verletzte sich jedoch hierbei leicht. Dieser wurde daraufhin mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten ...

