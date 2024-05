Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer übersieht geparkten PKW

Lauterecken (ots)

48-Jähriger muss nach Erstversorgung in Klinik eingeliefert werden. Am Montagnachmittag befuhr der Mann mit seinem Rennrad die Bahnhofstraße und fuhr aus Unachtsamkeit gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik zur weiteren Behandlung gefahren. Sowohl am Fahrrad, als auch am PKW entstand Sachschaden. |pilek

