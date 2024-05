POL-PDKL: Rockenhausen (Donnersbergkreis) - Vandalismus auf Baustelle

Kottweiler-Schwanden (ots) - Unbekannte Täter sind in der letzten Woche in einen Geräteschuppen in der Friedhofstraße eingedrungen. Am Samstagmorgen fiel dem Geschädigten auf, dass die Tür gewaltsam geöffnet und eine Motorsense gestohlen wurde. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagmittag und Samstagmorgen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Landstuhl zu melden. |pilan Kontaktdaten für ...

