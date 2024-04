Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Führungswechsel in Scheuen - Gunnar Wendt ist neuer Ortsbrandmeister

Nach 18 Jahren an der Spitze der Ortsfeuerwehr Scheuen übergab Achim Dehn gestern das Amt des Ortsbrandmeisters an seinen Nachfolger Gunnar Wendt. Offiziell hatte Wendt die Führung der Wehr bereits am 1. April übernommen. Er wird die Ortsfeuerwehr gemeinsam mit Ole Rösch leiten, der die Position des stellvertretenden Ortsbrandmeisters ebenfalls zum 1. April übernahm.

In einer kleinen Feierstunde übergab Achim Dehn die Wehrführung an das neue Führungsteam. Der stellv. Kreisbrandmeister Dirk Heidorff bedankte sich bei Dehn für seine geleistete Arbeit. 12 Jahre leitete Achim Dehn die Wehr als Ortsbrandmeister, zuvor war er sechs Jahre stellv. Ortsbrandmeister. Gunnar Wendt und Ole Rösch wünschte Heindorff alles Gute für ihre neuen Aufgaben.

