Bundespolizeidirektion München: Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Nürnberg zum Bahnbetriebsunfall in Reichertshausen vom 17. November 2023

Am 17. November 2023 gegen 14:15 Uhr hat im Bahnhof Reichertshausen die Regionalbahn 59139 in Richtung München, am Gleis 1 das Halt zeigende Ausfahrsignal überfahren, ist in das Gleis 2 geragt und hat dadurch den am Nebengleis (Gleis 2) in gleicher Richtung durchfahrenden Intercityexpress 703 an der rechten Seite touchiert. Der Fernverkehrszug streifte rund 50 Meter an der Lokspitze der Regionalbahn entlang. Durch den Unfall wurden sieben Personen leicht verletzt. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr gegen Unbekannt ein.

Zu der Unfallursache teilt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg folgenden vorläufigen Ermittlungsstand mit: Es besteht der Verdacht, dass dem Unfallgeschehen auch menschliches Versagen zu Grunde lag. Gegen den zum Tatzeitpunkt am Bahnhof Reichertshausen diensthabenden Fahrdienstleiter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs, gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der 55-Jährige entgegen den innerbetrieblichen Vorschriften, den sogenannten Durchrutschweg für die Regionalbahn vorzeitig auflöste. Zuvor war die Regionalbahn nicht am gewöhnlichen Halteplatz zum Stehen gekommen.

Weshalb die vorzeitige Auflösung des Weges durch den Fahrdienstleiter erfolgte und die Regionalbahn nicht am vorgesehenen Halteplatz zum Stehen kam, sondern durchrutschte, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

