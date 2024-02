Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt Schleuser fest

Syrer ohne Papiere

Mittenwald (ots)

Die Bundespolizei Rosenheim hat am Freitagmorgen (2. Februar) bei Mittenwald einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Er war als Fahrer eines Pkw mit drei Begleitern über den Grenzübergang bei Mittenwald / Scharnitz nach Deutschland eingereist. Die Bundespolizei ermittelt.

Die Beamten kontrollierten an der B2 die Insassen eines in Polen zugelassenen Autos. Dabei konnte sich nur der belarussische Fahrer mit gültigen Papieren ausweisen. Seine drei Mitreisenden, nach eigenen Aussagen Syrer im Alter von 21, 26 und 30 Jahren, waren ohne Reisedokumente. Auf der Dienststelle des Bundespolizeireviers in Garmisch-Partenkirchen schilderte einer der Syrer wie er zusammen mit den anderen beiden in Slowenien in das Auto des Belarussen gestiegen war. Für den Transport nach München habe er mehrere Tausend Euro bezahlt, die mühsam zusammengespart waren. Gegen den 46-Jährigen mutmaßlichen Schleuser ermittelt die Bundespolizei. Er wird am Samstag dem Ermittlungsrichter in München vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München