POL-OG: Lahr, Kuhbach - Sachbeschädigung durch Graffiti, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in Hohlgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Motorradfahrer und einer 54-jährigen Ford-Fahrerin. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der KTM-Lenker gegen 17:15 Uhr offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit in eine schlecht einsehbare Engstelle und übersah hierbei den bereits stehenden Pkw. In Folge dessen kollidierten die beiden Unfallteilnehmer. ...

mehr