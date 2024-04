Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ettenheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in Hohlgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Motorradfahrer und einer 54-jährigen Ford-Fahrerin. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der KTM-Lenker gegen 17:15 Uhr offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit in eine schlecht einsehbare Engstelle und übersah hierbei den bereits stehenden Pkw. In Folge dessen kollidierten die beiden Unfallteilnehmer. Der Heranwachsende stürzte und kam nach einigen Metern auf der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. /su

