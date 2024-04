POL-OG: Au am Rhein - Mit Leichtkraftrad gestürzt

Friesenheim (ots) - Die Hintergründe eines Disputs am Mittwochnachmittag in einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 15:15 Uhr soll es offenbar wegen eines veranschlagten Preises zunächst zu einem verbalen Streitgespräch zwischen drei Personen gekommen sein. In Folge sei die Kundin und deren Begleitperson von dem Inhaber bedroht und in der Folge mit einem ...

mehr