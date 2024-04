Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Nach gemeinschaftlichem Diebstahl ertappt

Oberkirch (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 18:30 Uhr in einem Supermarkt in der Renchener Straße zu einem Diebstahl von Waren im Wert von mehr als 450 Euro. Drei weibliche Personen sollen versucht haben, mit einem mit Waren gefüllten Einkaufswagen den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen, während eine dazugehörige männliche Person vor dem Laden in einem abfahrbereiten Pkw der Marke BMW auf sie gewartet habe. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und verständigte einen Mitarbeiter. Dieser folgte den Personen und konnte sehen, wie diese in den Pkw stiegen und den Einkaufswagen mitsamt den Waren auf dem Parkplatz zurückließen. Das Fahrzeug, besetzt mit vier Personen im Alter von 17 bis 26 Jahren, konnte in der Folge einer Kontrolle in Kehl unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass die Kontrollierten zuvor bereits mutmaßlich gleichgelagerte Ladendiebstähle begangen haben sollen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl konnten im Kofferraum des Autos zudem Waren im Wert von rund 1.500 Euro feststellen. Diese wurden mutmaßlich aus dem Supermarkt in der Renchener Straße und weiteren bislang unbekannten Märkten entwendet. Im Zuge eines von der Staatsanwaltschaft Offenburg beantragten beschleunigten Verfahrens sind die drei Erwachsenen mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland zu einer Geldstrafe von jeweils 1.200 Euro verurteilt worden. Die Jugendliche wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft an ihre Eltern übergeben. Die weitere Strafverfolgung erfolgt nach den Regeln des Jugendstrafverfahrens. /ng

