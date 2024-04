POL-OG: Baden-Baden - Aktuelle Schockanrufwelle, Warnhinweise

Offenburg (ots) - Im Verlauf des Mittwochs kam es in einem Offenburger Ortsteil zu mehreren Vorfällen in einer Wohnung. Aufgrund der angespannten Situation durch einen psychischen Ausnahmezustand, Streitigkeiten im häuslichen Umfeld und drohenden Übergriffen, musste eine offenbar in einem Ausnahmezustand befindliche Frau gegen 23:30 Uhr in Gewahrsam genommen werden. ...

mehr