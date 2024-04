Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte nach Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots)

Im Verlauf des Mittwochs kam es in einem Offenburger Ortsteil zu mehreren Vorfällen in einer Wohnung. Aufgrund der angespannten Situation durch einen psychischen Ausnahmezustand, Streitigkeiten im häuslichen Umfeld und drohenden Übergriffen, musste eine offenbar in einem Ausnahmezustand befindliche Frau gegen 23:30 Uhr in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der folgenden ärztlichen Untersuchung kurz nach Mitternacht, soll diese mit körperlicher Gewalt versucht haben aus dem Zellenraum zu gelangen. Sie konnte allerdings durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg überwältigt und daran gehindert werden. Eine Polizeibeamtin wurde dabei durch die Frau leicht verletzt. Die Tatverdächtige selbst wurde bei der Verhinderung ihres Fluchtversuches ebenfalls leicht verletzt. Sie sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell