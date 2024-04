Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gemeinsam zugeschlagen, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 20:45 Uhr zu einer Köperverletzung in der Stephanienstraße. Zwei von drei der mutmaßlichen jugendlichen Täter sollen mehrfach auf einen weiteren Jugendlichen eingeschlagen und diesen dabei verletzt haben. Beim Versuch der ebenfalls jugendlichen Begleiterin des geschädigten Jungen den Notruf zu wählen, entriss der dritte mutmaßliche Täter dem Mädchen das Mobiltelefon. Beide Geschädigten konnten sich schließlich in unterschiedliche Richtungen entfernen, worauf der Angegriffene den Notruf wählen konnte. Die bislang Unbekannten konnten derweil in Richtung Sonnenplatz flüchten. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer: 07221 680-0 zu melden /su

