Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Rastatt (ots)

Eine Schlägerei in der Bahnhofstraße zwischen zwei Personen hat am Mittwochnachmittag zum Einsatz einer Polizeistreife geführt. Kurz vor 16 Uhr sollen zwei sich bekannte 29 Jahre alte Männer zunächst vor einem Drogeriemarkt in Streit geraten sein. Einer der Männer stürzte bei den Handgreiflichkeiten auf einen dort befindlichen Aufsteller, der dabei zu Bruch ging. Der leicht Verletzte flüchtete zunächst, konnte von dem Angreifer eingeholt und attackiert werden. Durch das Eingreifen der Security wurde die Streithähne getrennt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

