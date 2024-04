POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Meißenheim, Kürzell (ots) - Noch unbekannte Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch in einen Rohbau in der Straße "Schlesenweg". Die mutmaßlichen Diebe hebelten offenbar die Tür im Eingangsbereich auf, um in das Innere zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Steuerung einer Wärmepumpe sowie die Wärmepumpe selbst entwendet. Der ...

mehr