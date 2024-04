Polizei Düren

POL-DN: Grenzüberschreitende Schwerpunktkontrollen der Polizei

Düren, Euskirchen, Aachen, Köln, Heinsberg (ots)

Großer Kontrolleinsatz in der deutsch-niederländisch-belgischen Grenzregion

Am heutigen Dienstag (16.04.2024) finden bis in die Abendstunden umfangreiche Kontrollmaß-nahmen in Bereichen der deutsch-niederländisch-belgischen Grenze statt. Ziel der grenzüber-schreitend durchgeführten Polizeikontrollen ist die Bekämpfung von Alkohol- und Betäubungs-mitteldelikten im Straßenverkehr und die Kriminalitätsbekämpfung mit den Schwerpunkten Wohnungseinbruch, BtM-Delikte und illegale Einreise bzw. Einschleusung. Zusätzlich finden Kontrollen des Güterverkehrs statt. Die Kontrollmaßnahmen sind Teil des euregionalen Sicherheitskonzeptes der "NeBeDeAgPol" (Niederländisch / Belgisch / Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Polizei). An den Kontrollmaßnahmen beteiligen sich auf deutscher Seite die Polizeibehörden Aachen, Euskirchen, Heinsberg, Köln und Düren. Auf niederländischer Seite sind Beamte und Beamtinnen der Politie Limburg und der Koninklijke Marechaussee im Einsatz. In Belgien werden die Kontrollen durch Polizeikräfte der Polizeizonen Weser-Göhl und Eifel und der Föderalen Polizei Eupen durchgeführt. Unterstützt werden diese Kräfte von der Autobahnpolizei Lüttich und vom Zollamt Eupen. Wir berichten nach.

