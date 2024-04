POL-DN: Führerschein nach Unfallflucht sichergestellt

Düren (ots) - Am vergangenen Wochenende (13.04.2024 - 15.04.2024) wurden ein oder mehrere Reifen an je fünf Pkw zerstochen, die auf einem Supermarktparkplatz in der Nordstraße in Birkesdorf abgestellt waren. Eine Zeugin hatte die Beschädigungen am Montag um 08:30 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um den Parkplatz gemacht haben, werden gebeten, ...

