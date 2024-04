POL-DN: Reifen an fünf geparkten Autos zerstochen

Kreuzau (ots) - In einer scharfen Linkskurve in Leversbach verlor ein Rennradfahrer am gestrigen Sonntag (14.04.2024) die Kontrolle und stürzte. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Gegen 17:30 Uhr fuhr der 31-Jährige aus Kreuzau mit seinem Rennrad auf der Straße "Am Leversbach" aus Richtung Nideggen-Rath kommend in Richtung Kreuzau-Üdingen. Die Ortsdurchfahrtsstraße ist von dort aus stark ...

mehr