LPI-J: Wildunfälle im Weimarer Land

Weimar (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter durch das Aufbrechen der Eingangstür in den Imbiss am Bahnhof Kranichfeld. Anschließend begab er sich in den Küchenbereich und entwendete einen Kasten Bier. Letztendlich war der Sachschaden höher als das Beutegut. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

