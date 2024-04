POL-OG: Oberkirch - Verkehrsunfall

Gengenbach (ots) - Nachdem einer Seniorin am Donnerstagvormittag beim Einkaufen ihr Geldbeutel gestohlen wurde, hat der noch unbekannte Langfinger im Anschluss Geld vom Konto der Dame abgehoben. Die Rentnerin war gegen 10:40 Uhr in einem Lebensmittelladen in der Breslauer Straße einkaufen, als sie das Fehlen ihres Portemonnaies, das sie zuvor in ihrer Jackentasche aufbewahrt hatte, bemerkte. Bei der anschließenden ...

mehr