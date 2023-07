Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Dingelbe - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Dingelbe (gen) - In der Nacht vom 21.07.2023 auf den 22.07.2023 ist es in der Konrad-Adenauer-Straße in 31174 Schellerten OT Dingelbe zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen Freitagabend um 23:00 Uhr und Samstagmorgen um 10:45 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Bettrum. Hierbei streifte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Kia mit Dortmunder Kennzeichen. An dem grauen Kia Sportage entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell