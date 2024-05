POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Zeugen gesucht. Mehrere Unbekannte greifen Mann an und verletzen ihn lebensgefährlich

Bielefeld (ots) - DS / BAB 2 / Rheda-Wiedenbrück. Am Mittwochnachmittag kollidierte eine Pkw-Fahrerin mit einer Mittelschutzplanke. Am 01.05.2024 gegen 15:15 Uhr fuhr eine 20-jährige Erftstädterin auf der A2 in einem VW in Richtung Hannover. Die junge Frau war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh zog vom mittleren auf den linken Fahrstreifen ein ...

mehr