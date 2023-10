Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nach Einbrüchen und Diebstählen: Jugendlicher in Justizvollzugsanstalt - Maintal, Bruchköbel, Mittelbuchen

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 30. Oktober 2023

(fg) Am Freitag nahmen Polizeibeamte des im kürzlich eröffneten "Haus des Jugendrechts" in Hanau ansässigen Fachkommissariats einen 15 Jahre alten Jugendlichen aus Hanau vorläufig fest und brachten diesen nach der richterlichen Vorführung beim Amtsgericht in Hanau und Haftbefehlsverkündung in eine Justizvollzugsanstalt. Im Sommer diesen Jahres kam es im Bereich Maintal, Bruchköbel sowie Mittelbuchen zu einer Vielzahl von Diebstählen aus Wohngebäuden sowie auch vereinzelt zu Einbruchsdelikten. Der 15-jährige Beschuldigte aus Hanau steht im dringenden Verdacht, für diese Straftaten verantwortlich zu sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft sowie der Kriminalpolizei Hanau handelt es sich um ein Straftatenaufkommen im mittleren zweistelligen Bereich. Intensive Ermittlungsarbeit und die kurzen Wege zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei im Haus des Jugendrechts führten letztlich dazu, dass am Freitag ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt werden konnte. Der 15-jährige Beschuldigte sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt für Jugendliche. Die umfangreichen Ermittlungen dauern indes an.

Offenbach, 30.10.2023, Pressestelle, Felix Geis

