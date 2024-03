LPI-SHL: Auto durchwühlt

Schmalkalden (ots) - Dienstagmorgen bemerkte ein 23-jähriger Quad-Fahrer vor dem Kreisverkehr der Kasseler Straße in Schmalkalden das Abbremsen des vor ihm fahrenden Pkw zu spät und prallte gegen das Fahrzeugheck. Personen wurden bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt. Sowohl am Auto, als auch am Quad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

