LPI-SHL: Auffahrunfall am Kreisverkehr

Schmeheim (ots) - Am Dienstag gegen 14:00 Uhr fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines unbeladenen Holz-Lkw auf der Marisfelder Straße in Schmeheim. In einer Engstelle kam der Fahrer aufgrund entgegenkommender Autos weit zu nach rechts. Bei Anfahren stieß der Auflieger des Lkw dann seitlich gegen die Steinmauer eines Grundstücks, wodurch an dieser ein Sachschaden von etwa 600 Euro entstand. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Marisfeld fort, ohne sich um ...

