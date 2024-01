POL-MFR: (24) Zeugenaufruf nach Unfall im Einmündungsbereich

Erlangen (ots) - Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest, die im Verdacht stehen, in der Nacht zum Freitag (05.01.2024) einen 27-jährigen Mann in Erlangen-Bruck angegriffen und ihm unter anderem das Handy sowie Bargeld entwendet zu haben. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Der 27-Jährige stieg am Nürnberger Hauptbahnhof in die S-Bahn in ...

