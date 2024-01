POL-MFR: (22) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Montag (08.01.2024) - Verkehrshinweise

Westmittelfranken (ots) - Am Montag (01.01.2024) ereigneten sich in Westmittelfranken zwei schadensträchtige Brände in Gebsattel (Lkrs. Ansbach) und Markt Bibart (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch). Die Ansbacher Kriminalpolizei geht in beiden Fällen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Wie mit Meldung (1) berichtet, geriet gegen 01:45 Uhr eine Garage sowie eine angrenzende Scheune in Rödersdorf (Gemeinde ...

mehr