Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (23) Festnahme nach Angriff auf 27-Jährigen - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest, die im Verdacht stehen, in der Nacht zum Freitag (05.01.2024) einen 27-jährigen Mann in Erlangen-Bruck angegriffen und ihm unter anderem das Handy sowie Bargeld entwendet zu haben. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Der 27-Jährige stieg am Nürnberger Hauptbahnhof in die S-Bahn in Richtung Bamberg ein und verließ diese gegen 01:50 Uhr am Bahnhof Erlangen-Bruck. Vier weitere Fahrgäste folgten dem Mann. Noch im Bereich der Gleise kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung. Zwei der vier Männer (27, 42) griffen den Mann an und traktierten ihn mit Schlägen. Sie entwendeten dem Geschädigten unter anderem ein Handy und Bargeld im niedrigen dreistelligen Wert. Anschließend flüchteten die Personen.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt konnten alle vier Personen noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und auch gegen die beiden weiteren Männer (20, 21) Ermittlungen eingeleitet. Die beiden 27- und 42-Jährigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell