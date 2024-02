Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege - Unbekannte brechen in Gewerbeobjekte ein und entwenden eine erhebliche Menge Bargeld sowie Zigaretten - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Freitag (02.02.2024) auf Samstag (03.02.2024) ist es in der "Wedeler Chaussee" zu einem Einbruch in ein geteilt genutztes Gebäude gekommen, bei dem unbekannte Täter Bargeld und Zigarettenstangen in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags entwendeten.

In dem tatbetroffenen Gebäudekomplex befinden sich unter anderem ein Lebensmittelgeschäft, ein Bäcker und eine Paketannahmestation.

Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Bäckereigeschäft ein und durchwühlten dort den Kassenbereich. Im Anschluss gelangten die Unbekannten in das angrenzende Lebensmittelgeschäft sowie auch in die Paketannahmestation und suchten dort ebenfalls den Kassenbereich nach Bargeld ab.

Zudem nahmen die Unbekannten mehrere Zigaretten an sich und flüchteten abschließend in unbekannte Richtung.

Täterhinweise liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Sowohl das Stehlgut als auch der genaue Tatzeitraum können bisher noch nicht eingegrenzt werden.

Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Einbruchstat beitragen könnten. Wer hat verdächtige Personen oder Geräusche im Bereich des Gebäudekomplexes wahrgenommen? Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell