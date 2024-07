Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240708-2: Einbrecher weckte schlafenden Bewohner

Wesseling, Hürth (ots)

Polizei sucht Zeugen zu zwei Wohnungseinbrüchen

Am Sonntagmorgen (7. Juli) hat sich in Wesseling ein bislang Unbekannter Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und einen Anwohner (18) im Schlaf überrascht. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen, der zur Tatzeit schwarze Handschuhe getragen haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen habe der 18-Jährige gegen 8.30 Uhr in seinem Bett gelegen, als eine unbekannte Person die Tür zu seinem Zimmer öffnete. Als der mutmaßliche Einbrecher bemerkt habe, dass sich doch eine Person im Haus am Westring aufhalte, sei er geflüchtet. Alarmierte Polizisten stellten Hebelmarken an der Hauseingangstür fest. Sie dokumentierten die Spuren und fertigten eine Anzeige.

Auch in Hürth verschafften sich Unbekannte am Wochenende gewaltsam Zugang in die Wohnung eines 62-Jährigen. Den Einbruch an der Gennerstraße stellte der Bewohner bei seiner Rückkehr am Sonntagabend fest. Die Täter durchwühlten die Privaträume und flüchteten unter anderem mit einem Musikinstrument als Beute.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell