POL-REK: 240708-1: Seitenscheibe aus Transporter entfernt und Tablet entwendet

Pulheim (ots) - Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallursache Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Pulheim sind am Donnerstagabend (4. Juli) ein Auto und ein E-Scooter kollidiert. Hierbei zog sich der E-Scooterfahrer (16) leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand soll der Fahrer (20) eines Audis ...

