POL-OL: +++Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht auf der Stadtautobahn Oldenburg+++

Am 20.07.2024 kam es auf der Richtungsfahrbahn Bremen der BAB 28 zwischen den Autobahnauffahrten Kreyenbrück und Osternburg zu einem Verkehrsunfall

Ein 23jähriger Fahrzeugführer aus Edewecht befuhr mit seinem Pkw die A 28 Richtung Bremen und geriet ins Schleudern. Er prallte in die Mittelschutzplanke, schleuderte zurück auf den Hauptfahrstreifen und stieß dort mit dem Heck des, von einem 57jährigen Oldenburger geführten Lkw zusammen. Der Lkw geriet danach nach rechts in die Außenschutzplanken. Dabei verletzte sich der 57jährige leicht. Der Pkw drehte sich und schleuderte in die Mittelschutzplanke. An dem Pkw entstand neben diverser Blechschäden ein Reifenschaden. Anschließend entfernte sich der 23jährige mit dem Pkw bis zur Ausfahrt Osternburg, blieb dort liegen und flüchtete fußläufig. Er konnte im Nahbereich allerdings durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen werden. Bei dem 23jährigen konnte eine Alkoholbeeinflussung von 1,14 Promille festgestellt werden. Entsprechend wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Er muss sich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, einer fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Auf der Autobahn erstreckte sich ein Trümmerfeld über ca. 400 Metern. An dem Lkw wurde neben diverser Blechschäden die Elektronik des Heckportals abgerissen, so dass dieses nicht mehr geöffnet werden konnte und die mitgeführten Backwaren voraussichtlich nicht an die entsprechenden Bäckereifilialen ausgeliefert werden können.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 60000 Euro geschätzt.

