Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Pkw

Eisenberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein bislang unbekannter Beschuldigter eine Seitenscheibe eines Pkw Skoda in der Walther-Rathenau-Straße in Eisenberg ein. Anschließend stahl er aus dem Fahrzeuginneren eine Box mit hochwertigen Dartpfeilen, sowie Handy-Zubehör. Insgesamt entstand dem 46-jährigen Geschädigten ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nehmen die Polizeistation in Eisenberg unter der Rufnummer 036691 750 sowie die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell