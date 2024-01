Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Cannabis kommt 24-Jährigen teuer zu stehen

Jena (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag, kurz nach 2 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jena in der Straße An der Leutra einen jungen Mann. Bei der Kontrolle händigte er den Beamten eine geringe Menge Cannabis aus. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige italienischer Staatsbürger ist und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde deshalb eine empfindliche Sicherheitsleistung von 1000 Euro gegen den Täter verhängt, um das Strafverfahren zu sichern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt.

