Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großflächig beschmiert

Jena (ots)

Ein Zeuge stellte am Mittwochvormittag ein großflächiges Graffito an der Straßenbahnunterführung zum Ernst-Abbe-Platz fest. Unbekannte brachten mit schwarzer Farbe den Schriftzug "Free all Antifa" in den Maßen 1,5m x 20m an und entfernten sich unerkannt. Ein Strafverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

