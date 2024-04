Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Greiz (ots)

Am 20.04.2024 gegen 02:50 Uhr kam es in Greiz in der Reichenbacher Straße zu einem folgenschweren Unfall. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer verlor beim Linksabbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der eintreffenden Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes aus Greiz erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen und dauern an. Nach vorliegenden Erkenntnissen passierte zum Unfallzeitpunkt ein bislang unbekannter, weißer LKW die Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen, insbesondere der Fahrer des genannten LKW gesucht. Hinweise werden unter der Tel.: 03661/6210 und der Bezugsnummer: 0101452/2024 entgegengenommen. <CK>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell