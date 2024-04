LPI-G: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Greiz (ots) - Am 19.04.2024 beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 19:15 Uhr und 21:20 Uhr einen Briefkasten in der August-Bebel-Straße in Greiz. In den beschädigten Briefkasten konnte keine Post mehr eingeworfen oder wieder herausgeholt werden. Die Polizeiinspektion Greiz führt aktuell ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um ...

