LPI-J: Panne entlarvt betrunkenen Fahrer

Jena (ots)

Eine Reifenpanne entlarvte am Mittwochnachmittag einen alkoholisierten Fahrzeugführer in Jena. Dieser stand mit seinem Pkw Mitsubishi auf der Kahlaischen Straße und wechselte einen Vorderreifen. Ein Zeuge hielt und bot seine Hilfe an. Hier vernahm dieser erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 44-Jährigen und informierte die Polizei. Den Beamten bot sich dann dasselbe Bild. Dem alkoholisierten Mann wurden die folgenden Maßnahmen erklärt, jedoch zeigte sich dieser recht uneinsichtig diesbezüglich. Aufgrund seinen nunmehr aggressiven Auftretens wurde dieser kurzzeitig mittels Handschellen gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Hier bestätigte sich der Verdacht, das Testgerät zeigte über 1,5 Promille. Nach der obligatorischen Blutentnahme erfolgten die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die fällige Anzeigenfertigung.

