Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Jena (ots)

Zwischen dem 23.05.2024 und 29.05.2024 kam es zu Vandalismus an drei Sitzänken, welche auf den Wanderwegen der Saale-Horizontale aufgestellt waren. Zwei Bänke wurden südlich der Kernberge, an der sogenannten "Ernst-Haeckel-Höhe", aus der Verankerung gerissen und den angrenzenden Hang hinuntergeschmissen. Beide Bänke wurden dadurch beschädigt. Die dritte Bank stand ebenfalls in den Kernbergen, oberhalb von Wöllnitz. An dieser wurde die Banklattung abgerissen und in die Umgebung geschmissen. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Jena Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Personen geben können, die mit den Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen? Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polzei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 183689 /2024, zu melden.

