POL-OLD: +++ Führungswechsel in Oldenburg + Arne Schmidt übernimmt Leitung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland + Eckhard Wache in den Ruhestand verabschiedet

Oldenburg (ots)

Nachdem Polizeipräsident Johann Kühme im Mai dieses Jahres dem 53-jährigen Kriminaldirektor Arne Schmidt bereits die von Daniela Behrens unterzeichnete Urkunde aushändigte, erfolgte heute (30.11.2023) der Amtswechsel im Sitzungssaal des Alten Landtages. Leitender Polizeidirektor Eckhard Wache verabschiedete sich nach 42 Dienstjahren bei der Polizei Niedersachsen in den Ruhestand und bekam von Polizeipräsident Johann Kühme seine Pensionierungsurkunde überreicht. Der 62-Jährige hat die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland die vergangenen 10 Jahre geleitet.

"Rückblickend gab es in meiner Dienstzeit bei der Polizei viele herausfordernde Ereignisse und Entwicklungen, die es zu bewältigen galt und die großen Einfluss auf die Arbeit der Polizei hatten und noch haben. Das Engagement und die Motivation der vielen Kolleginnen und Kollegen hat dazu beigetragen, dass wir hier nach wie vor insgesamt in einer der sichersten Regionen des Landes leben. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Ich selbst habe die Inspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland gerne geleitet und werde mich immer mit ihr verbunden fühlen. Meinem Nachfolger, Kriminaldirektor Arne Schmidt, wünsche ich für die Zukunft alles Gute," so Eckhard Wache am Donnerstag.

Arne Schmidt ist 53 Jahre alt und hat seit 2018 die Polizeiinspektion Cuxhaven geleitet. Zuvor war er u.a. Leiter des Zentralen Kriminaldienst in Cuxhaven (2017-2018), Leiter des Polizeikommissariats Nordenham (2015-2017) und sechs Jahre lang Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Wilhelmshaven (2008-2014). In den Jahren 2014 bis 2017 leitete der Kriminaldirektor die Sonderkommission in dem Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels H. und im Jahr 2019 die Ermittlungen gegen dessen ehemalige Vorgesetzte.

An der Veranstaltung im feierlichen Rahmen nahmen rund 60 Gäste u.a. aus Politik, Justiz, Verwaltung, sowie Einrichtungen und Organisationen der Stadt Oldenburg und des Landkreises Ammerlandes teil.

Polizeipräsident Johann Kühme bedankte sich bei Eckhard Wache für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 10 Jahren. "Mit Eckhard Wache verlässt uns ein kompetenter und erfahrener Inspektionsleiter, der seine Aufgabe mit voller Hingabe, Leidenschaft und Engagement ausgefüllt hat. Ich danke ihm auch im Namen der Niedersächsischen Landesregierung für sein Wirken für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Für die Zukunft wünsche ich ihm alles Gute und vor allem viel Gesundheit." Mit Blick auf Waches Nachfolger blickt Johann Kühme weiterhin positiv in die Zukunft: "Arne Schmidt ist ein sehr erfahrener Kollege, der die letzten fünf Jahre bereits die Polizeiinspektion Cuxhaven geleitet hat. Ich freue mich, dass er die Leitung der Polizei in Oldenburg und im Ammerland übernimmt," so Johann Kühme am Donnerstag.

Arne Schmidt zeigte sich erfreut und sagte: "Mit der Übernahme der Leitung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland schließt sich für mich als gebürtiger Oldenburger ein Kreis. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir mit der Übertragung der Leitung entgegengebracht wurde. Gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Inspektion werden wir weiterhin für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Landkreises sorgen. Ich freue mich darauf."

Die Leitung der Polizeiinspektion Cuxhaven wird zukünftig Polizeidirektor Michael Hasselmann übernehmen; dessen offizielle Amtseinführung findet Anfang Dezember statt.

