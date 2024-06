Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch ins Vereinshaus

Masserberg OT Schnett (ots)

Im Tatzeitraum vom 29.05.2024 bis 01.06.2024 brachen unbekannte Täter in das Vereinshaus am Sportplatz in Schnett ein. Hierzu hebelten sie die Eingangstür des Gebäudes auf. In den Räumlichkeiten wurde ein Schrank durchsucht, jedoch fanden die Täter nichts und zogen so ohne Beute ab. An der Eingangstür entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell