Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Auto überschlagen

Brotterode (ots)

Ein 23 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr Donnerstagabend die Landstraße von Brotterode in Richtung Inselsberg. In einer Rechtskurve fuhr er auf das Bankett und kam dadurch ins Schleudern. Der Mann fuhr mit seinem Pkw auf eine Anhöhe. In der weiteren Folge überschlug sich der Pkw und kam schließlich an der Leitplanke zum Stehen. Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt, aber der BMW musste abgeschleppt werden.

