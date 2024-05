Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in einer Lagerhalle

Eisfeld (ots)

Aus bislang nicht geklärten Gründen entwickelte sich Donnerstagnachmittag ein Feuer in einer Lagerhalle, in der etwa 500 bis 1.000 Pkw-Reifen gelagert waren in der Straße "Zur Sandgrube" in Eisfeld. Die Flammen griffen vom Kellerbereich auf weitere Gebäudeteile über und beschädigten diese. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Ein Schaden von ca. 45.000 Euro entstand. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Verletzt wurde niemand.

