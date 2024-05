LPI-SHL: Gestürzter Motorradfahrer

Hildburghausen (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer klauten in der Nacht zu Mittwoch (30.05.2024) gegen 02:00 Uhr das Fahrrad einer 77-Jährigen aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rosa-Luxemburg-Straße in Hildburghausen. Die beiden Täter, einer auf einem E-Scooter, der andere auf dem Fahrrad, flüchteten in Richtung Schleusinger Straße. Das rosa/rote Damenrad hat einen Wert von 200 Euro. Zeugen, die ...

