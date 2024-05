Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer angefahren

Schwarza (ots)

Zwei Rennradfahrer fuhren Mittwochvormittag auf der Zella-Meininger-Straße in Schwarza und wollten der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Kühndorf folgen. Zur gleichen Zeit wollte eine 85-jährige mit ihrem Auto von der Hauptstraße kommend geradeaus nach Viernau fahren. Sie schätzte die Entfernung der vorfahrtsberechtigten Radfahrer falsch ein und es kam zum Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden 27-jährigen Rennradfahrer. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

